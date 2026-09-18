Казахстанцам напомнили о налоге на квартиры, дома и гаражи





Владельцам квартир, частных домов, дач, гаражей, парковочных мест и другой недвижимости необходимо до 1 октября 2026 года уплатить налог на имущество за 2025 год.

Для собственников частных домов также рассчитывается земельный налог за участок. Оба начисления поступают одним платежом, передает krisha.kz

Сумма налога определяется автоматически. Проверить её можно в приложении e-Salyq Azamat, банковских приложениях или квитанциях за коммунальные услуги.

Если недвижимость находится в долевой собственности, налог рассчитывается отдельно для каждого владельца пропорционально его доле. При совместной собственности супругов, когда конкретные доли не определены, налог платит один из них. Даже если начисление отображается в банковских приложениях у обоих супругов, оплачивать его дважды не нужно.

Налог рассчитывается не от рыночной цены жилья. Стоимость объекта определяет Государственная корпорация «Правительство для граждан» с учётом площади, года и материала постройки, местоположения и других характеристик. Как правило, эта стоимость значительно ниже рыночной.

Для недвижимости стоимостью до двух миллионов тенге применяется ставка 0,05%. Далее налог рассчитывается по прогрессивной шкале.

Повышенный налог на дорогую недвижимость в этом году ещё не применяется. Ставка 2% для объектов стоимостью свыше 450 миллионов тенге будет учитываться при расчёте налога за 2026 год. Уплатить его потребуется до 1 октября 2027 года.

От налога на имущество освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения совершеннолетия.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы, уменьшающие облагаемую стоимость недвижимости.

Льгота в пределах 1 000 МРП, или 3 миллиона 932 тысячи тенге по показателю 2025 года, предусмотрена для одиноко проживающих пенсионеров, матерей-героинь, обладателей подвески «Алтын алқа» и ордена «Материнская слава», а также ряда граждан, имеющих государственные награды и почётные звания.

Стоимость недвижимости в пределах 1 500 МРП, или 5 миллионов 898 тысяч тенге, не учитывается при расчёте налога для людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, а также некоторых других льготных категорий.

Если льгота не была учтена, собственник может подать заявление на перерасчёт через сервис e-Otinish или обратиться в налоговый орган по месту нахождения недвижимости.

Оплатить налог можно через e-Salyq Azamat, мобильное приложение банка или кассу налогового органа.

За несвоевременную оплату отдельный штраф для физических лиц не предусмотрен, однако за каждый день просрочки начисляется пеня. Если задолженность превышает один МРП — 3 932 тенге по показателю 2025 года, материалы могут передать судебным исполнителям для принудительного взыскания. Это может повлечь арест банковских счетов и имущества, а также ограничение на выезд из Казахстана.

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