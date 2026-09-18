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Бесплатно привить питомца от бешенства смогут жители Костаная

— Сегодня, 16:00
Изображение для новости: Бесплатно привить питомца от бешенства смогут жители Костаная

Сгенерировано ИИ


В субботу, 19 сентября, в Костанае пройдёт очередная акция «Зелёный коридор» для владельцев домашних животных.

Мероприятие состоится возле торгового дома «Наримановка» по адресу: проспект Абая, 68а. Начало — в 10:00.

На площадке установят три палатки, в которых будут работать ветеринарные врачи. Специалисты проведут чипирование кошек и собак, вакцинацию собак против бешенства, а также дегельминтизацию питомцев.

Каждую палатку оснастят компьютерной техникой, чтобы сведения о зарегистрированных животных сразу вносились в базу данных «Таңба».

Стоимость одного чипа для идентификации питомца составит 2 000 тенге. Для представителей социально уязвимых слоёв населения услуга будет бесплатной при предъявлении подтверждающих документов.

Акции «Зелёный коридор» в Костанае проводят регулярно в разных районах частного сектора. С начала года состоялось уже три таких мероприятия.



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