Бесплатно привить питомца от бешенства смогут жители Костаная





В субботу, 19 сентября, в Костанае пройдёт очередная акция «Зелёный коридор» для владельцев домашних животных.

Мероприятие состоится возле торгового дома «Наримановка» по адресу: проспект Абая, 68а. Начало — в 10:00.

На площадке установят три палатки, в которых будут работать ветеринарные врачи. Специалисты проведут чипирование кошек и собак, вакцинацию собак против бешенства, а также дегельминтизацию питомцев.

Каждую палатку оснастят компьютерной техникой, чтобы сведения о зарегистрированных животных сразу вносились в базу данных «Таңба».

Стоимость одного чипа для идентификации питомца составит 2 000 тенге. Для представителей социально уязвимых слоёв населения услуга будет бесплатной при предъявлении подтверждающих документов.

Акции «Зелёный коридор» в Костанае проводят регулярно в разных районах частного сектора. С начала года состоялось уже три таких мероприятия.

Участковый помог 77-летнему водителю на дороге в Костанайской области Участковый инспектор полиции Московского сельского округа помог пожилому водителю, чей автомобиль сломался на проезжей части,...

Дороги в микрорайоне Береке расширили до 14 метров Береке остаётся одним из самых быстрорастущих микрорайонов Костаная. Вместе с увеличением количества автомобилей здесь обострилась...

Сельскохозяйственная ярмарка в Костанае пройдёт на новом месте В Костанае 19 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках республиканского проекта «Дала дәмі»....