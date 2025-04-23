Опасные перекрёстки взяли под усиленный контроль в Костанае





В Казахстане в течение трёх дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Его цель — повысить безопасность пеших участников движения и снизить количество аварий на дорогах.

Полицейские проводили профилактические беседы с водителями и пешеходами, напоминая о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Людям надо тоже соблюдать! Не всегда же человек соблюдает, то побежит, то остановится. Если уже идешь – иди значит. Не надо туда-сюда лавировать», — отметила жительница Лисаковска Татьяна Пономарева.

Перед началом акции сотрудники полиции проанализировали аварийность и определили наиболее опасные участки, а также места концентрации ДТП с участием пешеходов.

В Костанае к таким участкам отнесли пересечения проспекта Назарбаева с улицами Доненбаева и Дзержинского, Абая — Тәуелсіздік, Каирбекова — Кубеева и другие. На этих участках увеличили количество патрульных нарядов, в том числе пеших.

«Безопасность на дороге, — это общая ответственность. И здесь важна не только работа полиции. Необходимо чтобы каждый водитель соблюдал скоростной режим, и пропускал пешеходов на переходах, а каждый пешеход, в свою очередь, переходил дорогу в установленных местах, и убеждался в безопасности своего перехода», — подчеркнул начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Женис Бисембаев.

Во время акции полицейские также проверяли состояние пешеходной инфраструктуры и наружного освещения. Продолжалась и работа по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За последний месяц в Костанае к ответственности привлекли 47 нетрезвых водителей. Ещё восемь подобных фактов выявили за прошедшую неделю.

На пересечении улиц Каирбекова и Лермонтова патрульные остановили Volkswagen Polo под управлением 58-летнего мужчины. Ещё один автомобиль — Geely — остановили на улице Каирбекова. За рулём находился 48-летний мужчина. Медицинское освидетельствование подтвердило у обоих водителей алкогольное опьянение лёгкой степени.

По выявленным нарушениям приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Более 7 млн тенге потеряла казахстанка из-за фейковых инвестиций Прокуратура Костанайской области предупреждает казахстанцев о распространённой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают людям вложить деньги в...

Туман ожидается в Костанае ночью и утром 19 сентября В Костанайской области 19 сентября на западе, юге и востоке ожидается дождь. Ночью и утром...