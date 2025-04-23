Более 7 млн тенге потеряла казахстанка из-за фейковых инвестиций

Прокуратура Костанайской области предупреждает казахстанцев о распространённой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают людям вложить деньги в якобы выгодные инвестиционные проекты, которых в действительности не существует.
Для привлечения потенциальных жертв преступники размещают рекламу в социальных сетях и используют современные технологии.
«В том числе TikTok, Instagram, YouTube и другие интернет-платформы, в которых создают дипфейк-видео со знаменитостями и фейковые ИИ-платформы, обещающие сверхвысокий пассивный доход. Например, Kaspi AI с Михаилом Ломтадзе, Quantum AI c Илоном Маском, TON с Павлом Дуровым, Народные инвестиции в КазМунайГаз или Газпром с известными ведущими новостей», — рассказал старший прокурор первого управления прокуратуры Костанайской области Болат Болатов.
Только за последние полтора месяца в Казахстане зарегистрировали 119 подобных фактов.
Одной из пострадавших стала жительница Талдыкоргана. В сентябре она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере.
«При просмотре социальной сети Instagram она увидела рекламу, предлагающую получение сверхприбыли путем трейдинга, покупки и продажи акций. Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила заявку, указав свои анкетные и контактные данные. Позже с женщиной связались злоумышленники, следуя указаниям которых она перевела на счета 3-их лиц более 7 млн теңге», — сообщил Болат Болатов.
Переведённые деньги и якобы полученные дивиденды отображались в фейковом электронном кошельке. Однако вывести средства женщина не смогла. По данному факту проводится досудебное расследование.
В прокуратуре призвали казахстанцев не доверять обещаниям гарантированной высокой доходности и не переводить деньги неизвестным лицам под предлогом инвестирования.
Перед вложением средств необходимо самостоятельно проверить информацию о компании и предлагаемом проекте. При поступлении подозрительных звонков или сообщений следует прекратить общение, не сообщать данные банковских карт, коды из SMS и другие сведения, предоставляющие доступ к счетам.
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