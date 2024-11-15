Токаев: социальные льготы должны получать действительно нуждающиеся





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сделать социальную помощь и льготы более адресными. Об этом глава государства сказал 19 сентября во время выступления на экологической акции «Таза Қазақстан».

Отдельно Токаев остановился на бесплатном горячем питании для школьников 1–4 классов. По его словам, оно предоставляется всем ученикам этих классов независимо от социального положения семьи. Президент отметил, что завтраки и обеды, согласно требованиям и нормативам, должны обеспечивать 40% суточной потребности ребенка в калориях. Также, по его словам, из школьного меню исключены колбасы, фастфуд и газированные напитки, а количество сахара и соли снижено.

Глава государства также напомнил о законодательной поправке, предусматривающей бесплатное предоставление слуховых аппаратов слабослышащим детям. Он отметил, что сейчас такие аппараты производятся за рубежом, поэтому правительству предстоит наладить их производство в Казахстане.

По словам Токаева, правительству совместно с Курултаем и общественностью необходимо обеспечить адресность социальной поддержки — помощь и льготы должны предоставляться гражданам, которые действительно в них нуждаются.

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