Инвалидность в Казахстане: Токаев заявил о возможных злоупотреблениях





Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не откажется от социальных обязательств, закрепленных в Конституции. В частности, речь идет о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, сообщает Акорда.

По словам главы государства, за счет бюджета медицинская помощь предоставляется гражданам Казахстана, қандасам и определенным категориям иностранных граждан, постоянно проживающих в стране.

В гарантированный объем входят приемы участковых врачей, базовые осмотры, диагностика, экстренная помощь, лечение социально значимых заболеваний, включая диабет, онкологию и туберкулез, обеспечение лекарствами, работа скорой помощи и санитарной авиации.

«Государство никогда не откажется от собственных социальных обязательств», — подчеркнул Президент.

Токаев также отметил работу фонда «Қазақстан халқына», созданного по его инициативе. По его словам, фонд оказывает значительную помощь, особенно детям с тяжелыми заболеваниями.

При этом глава государства заявил о случаях злоупотреблений в социальной сфере, в том числе при оформлении инвалидности и получении льгот. Он обратил внимание на ситуацию с так называемыми «ветеранами» катастроф, войн и конфликтов прошлого века.

«Это все события давно минувших дней, но ветераны странным образом молодеют», — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в определенный период количество людей с инвалидностью в Казахстане превышало 800 тысяч при населении около 20 миллионов человек. По его словам, в мирных условиях такие показатели вызывают вопросы.

Президент также напомнил о социальных гарантиях для женщин после рождения ребенка. В Казахстане предусмотрен отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением рабочего места и соответствующими социальными выплатами.

«А мы об этом не говорим вслух», — отметил Токаев, подчеркнув, что, по его мнению, международному сообществу недостаточно известно о социальных мерах, действующих в Казахстане.

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