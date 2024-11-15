Три выходных подряд ждут казахстанцев в октябре





В октябре казахстанцев, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают 10 выходных дней.

В этом месяце отмечается национальный праздник — День Республики. Он приходится на 25 октября. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха переносится на понедельник, 26 октября, сообщает informburo.kz

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать три дня подряд — 24, 25 и 26 октября.

День Республики связан с историческим событием — 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, определившая политико-правовые основы страны.

Национальным праздником День Республики впервые стал в 1995 году. В 2009 году его перестали отмечать в качестве национального праздника. В 2022 году статус праздника был восстановлен — соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

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