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Просим казахстанцев не паниковать — Минобороны РК

— Сегодня, 13:57
Изображение для новости: Просим казахстанцев не паниковать — Минобороны РК

Фото пресс-службы минобороны РК


В период с 24 сентября по 3 октября текущего года на территории Российской Федерации запланировано проведение учений ОДКБ «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026».

В рамках подготовки и проведения учений с 21 сентября по 5 октября осуществляется плановое передвижение военной техники и личного состава железнодорожным транспортом по территории Республики Казахстан до станции Мисящ (Челябинская область, Россия) и обратно.

В ходе учений проводятся полевые занятия, в рамках которых отрабатываются вопросы перегруппировки войск, управления подразделениями и выполнения поставленных задач.
Мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ.
Учения «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026» проводятся на регулярной основе и поочерёдно на территориях государств – членов Организации.

«Просим граждан, представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную информацию и руководствоваться сведениями, размещёнными в официальных источниках. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, а также публикация недостоверных сведений влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба Минобороны.



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