Бензин не прошел проверку на АЗС трех регионов Казахстана





В Казахстане запретили продажу бензина на миллионы тенге из-за несоответствия требованиям по октановому числу. Об этом LS рассказали в министерстве торговли и интеграции.

По информации ведомства, в 2026 году территориальные департаменты комитета технического регулирования метрологии провели 55 мероприятий на АЗС. Это внеплановые проверки, профилактический контроль и контрольный закуп. В том числе отобрано 22 образца бензина, подтверждено три случая несоответствия установленным требованиям.

В том числе в Алматы в бензине АИ-100-К5-Евро фактическое октановое число составило 99 при нормативном значении не менее 100. Массовая доля серы – 33 мг/кг при предельно допустимых не более 10 мг/кг.

В Кызылординской области в АИ-95-К4 октановое число составило 92.

В области Жетісу в АИ-92-К4 массовая доля серы была равна 105 мг/кг при нормативе не более 50 мг/кг.

В связи с этим приняты меры оперативного реагирования. В том числе в области Жетісу возбуждено административное производство. По результатам наложен штраф на 195 МРП (843,4 тыс. теңге при 1 МРП в 4 325 теңге).

По выявленным несоответствиям по показателю октанового числа территориальные департаменты вынесли постановления о запрете выпуска в обращение партий бензина на общую сумму в 5,76 млн теңге.

Сейчас в работе территориальных департаментов остается 12 обращений по вопросам качества топлива в Астане (девять обращений), Павлодарской области (одно) и Северо-Казахстанской области (два).

В министерстве отметили, что в Казахстане за выявленные несоответствия предусмотрена ответственность по статье 415-1 КоАП*. Штраф по ней составляет от 90 до 600 МРП в первый раз в зависимости от типа лица (от 389,2 тыс. до 2,6 млн теңге в 2026 году). Также на полгода приостанавливаются аттестаты аккредитации, эксперта-аудитора по подтверждению соответствия, сертификат поверителя средств измерений. Повторное нарушение за год влечет штраф в 150 – 1 тыс. МРП (648,7 тыс. – 4,3 млн теңге) и лишение вышеназванных документов.

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