В Казахстане могут ввести полный запрет на нанесение граффити и надписей на общественные здания и сооружения. Такое предложение прозвучало на совещании по вопросам безопасности и профилактики правонарушений.
Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил о принимаемых мерах по пресечению вандализма и порчи общественных пространств.
По фактам осквернения памятников культурного наследия и природных объектов расследовалось 11 уголовных дел. Кроме того, совместно с волонтерами в стране удалили около 80 тысяч рисунков и надписей, связанных с рекламой и пропагандой наркотиков.
За пропаганду и рекламу наркотиков возбуждено 81 уголовное дело, 19 человек уже осуждены. Через цифровой сервис «Нет наркотикам» граждане сообщили в полицию о 150 фактах нарушений .
Для выявления правонарушений также используются камеры видеонаблюдения центров оперативного управления.
Глава МВД представил предложения по совершенствованию законодательства. В частности, предлагается официально запретить нанесение надписей и рисунков на общественные здания и сооружения и установить административную ответственность за нарушение этого требования.
Премьер-министр поручил МВД подготовить соответствующие изменения в законодательство.
Отдельно было отмечено, что работа по предотвращению вандализма и злостного хулиганства должна быть усилена во всех городах страны.
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