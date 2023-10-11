



В Казахстане могут ввести полный запрет на нанесение граффити и надписей на общественные здания и сооружения. Такое предложение прозвучало на совещании по вопросам безопасности и профилактики правонарушений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил о принимаемых мерах по пресечению вандализма и порчи общественных пространств.

По фактам осквернения памятников культурного наследия и природных объектов расследовалось 11 уголовных дел. Кроме того, совместно с волонтерами в стране удалили около 80 тысяч рисунков и надписей, связанных с рекламой и пропагандой наркотиков.

За пропаганду и рекламу наркотиков возбуждено 81 уголовное дело, 19 человек уже осуждены. Через цифровой сервис «Нет наркотикам» граждане сообщили в полицию о 150 фактах нарушений .

Для выявления правонарушений также используются камеры видеонаблюдения центров оперативного управления.

Глава МВД представил предложения по совершенствованию законодательства. В частности, предлагается официально запретить нанесение надписей и рисунков на общественные здания и сооружения и установить административную ответственность за нарушение этого требования.

Премьер-министр поручил МВД подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Отдельно было отмечено, что работа по предотвращению вандализма и злостного хулиганства должна быть усилена во всех городах страны.

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