Казахстанцев предупредили о рисках незаконного получения социальных выплат





Министерство труда и социальной защиты населения предупредило граждан о последствиях незаконного получения социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, сообщает inbusiness.kz

С начала 2026 года такие выплаты назначили более чем одному миллиону казахстанцев. Общая сумма перечислений составила около 527 млрд тенге.

Речь идет о выплатах в связи с утратой трудоспособности, потерей кормильца или работы, а также о социальных выплатах при беременности и родах, усыновлении ребенка и уходе за ним до полутора лет.

В министерстве подчеркнули, что при оформлении выплат необходимо предоставлять достоверные сведения и документы. Особую опасность представляют предложения посредников оформить фиктивные трудовые отношения, искусственно увеличить трудовой стаж или за деньги гарантировать назначение выплаты.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году в 12 регионах страны возбудили более 30 уголовных дел по фактам незаконного получения социальных выплат. В пяти регионах уже были вынесены семь обвинительных приговоров.

При выявлении неправомерного получения денег их придется вернуть. Кроме того, умышленное предоставление заведомо ложных сведений может повлечь уголовную ответственность.

Минтруда также призвало казахстанцев не передавать посредникам данные удостоверения личности, банковских карт, SMS-коды, сведения об ЭЦП и другую конфиденциальную информацию.

За назначение социальных выплат не нужно платить посредникам, обещающим «ускорить» или «гарантировать» их получение. Проверить условия назначения выплат можно через официальные ресурсы министерства, ГФСС и eGov, а также по номеру 1414.

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