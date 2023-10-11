Пенсии вырастут, но накоплений может не хватить: что изменится с 2027 года





С 1 января 2027 года пенсионные выплаты в Казахстане планируют повысить на 8,5%. Такой показатель заложен в проекте республиканского бюджета на 2027–2029 годы и соответствует прогнозируемому уровню инфляции, передает inbusiness.kz

Ранее неоднократно заявлялось о принципе опережающей индексации — «инфляция плюс 2%». В Министерстве финансов пояснили, что этот принцип не распространяется на всю сумму пенсионной выплаты.

По словам вице-министра финансов Абзала Бейсенбекулы, пенсия состоит из нескольких компонентов, а предусмотренное проектом бюджета повышение относится к выплатам по возрасту и за выслугу лет.

Для сравнения, в 2026 году пенсии в Казахстане повысили на 10% при прогнозе инфляции на уровне 10%. При этом годовая инфляция в августе 2026 года составила 9,8%.

Почему накоплений может не хватить

На фоне обсуждения будущей индексации эксперты обращают внимание на проблему недостаточных пенсионных накоплений у части казахстанцев предпенсионного возраста.

Среди основных причин называют нерегулярные пенсионные отчисления, самозанятость, уклонение от обязательных взносов, а также досрочное использование накоплений на покупку жилья и лечение. Объем таких изъятий уже исчисляется триллионами тенге.

По оценкам экспертов, накопительная система позволяет сформировать более существенный доход после выхода на пенсию, если взносы составляют около 13–14% дохода и регулярно перечисляются на протяжении 40 лет. Даже при стандартных 10% большое значение имеют продолжительность и регулярность отчислений.

При снижении роли солидарной пенсии, которая зависит от трудового стажа до 1998 года, вопрос достаточности накоплений может стать еще более актуальным.

Казахстанцам разрешили передавать до 100% накоплений частным управляющим

С 7 сентября 2026 года казахстанцы получили возможность передавать частным управляющим инвестиционным портфелем до 100% пенсионных накоплений. Вкладчики также могут распределять средства между несколькими управляющими компаниями и при необходимости менять их.

По словам эксперта Halyk Finance Дмитрия Акмаева, частные управляющие в последние годы показывали доходность выше результатов Национального банка. При этом частные компании имеют больше возможностей использовать различные финансовые инструменты и принимать контролируемые инвестиционные риски.

С 2027 года также меняется механизм государственной гарантии по пенсионным активам. Вместо прежнего подхода вводится бенчмарк — сравнение результатов управляющей компании со среднерыночной доходностью.

Если управляющий не достигает установленного показателя, компания должна компенсировать вкладчику разницу за счет собственного капитала. Для консервативных портфелей ориентир составит 95% среднерыночной доходности, для рисковых — 90%.

Эксперты рекомендуют выбирать инвестиционную стратегию с учетом возраста и времени, оставшегося до выхода на пенсию. Для людей предпенсионного возраста больше подходят консервативные портфели, для тех, у кого до пенсии около 12 лет, — умеренные стратегии. Молодые участники системы могут рассматривать и более рисковые инструменты.

При выборе управляющей компании специалисты советуют учитывать не краткосрочные результаты за месяц или квартал, а долгосрочную доходность с поправкой на инфляцию и объем активов под управлением. Сравнить показатели управляющих компаний можно через портал ЕНПФ Invest.enpf.kz.

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