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Какой будет погода 22 сентября в Костанае и области

— Сегодня, 17:40
Изображение для новости: Какой будет погода 22 сентября в Костанае и области

Фото alau.kz


Погода в Костанае 22 сентября ожидается без осадков.

Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 13, днем 22-27, на юге области 30 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 23-25 тепла.





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