Не упустите тревожные сигналы: МВД призывает родителей быть внимательнее к детям





Министерство внутренних дел Республики Казахстан сделало важное обращение ко всем родителям и законным представителям несовершеннолетних, а также студенческой и самозанятой молодежи, передает Polisia.kz.

С начала нового учебного года сотрудниками полиции профилактическими мероприятиями охвачены практически все школы и учебные заведения страны. Всего проведено 16 тысяч профилактических мероприятий, из которых свыше 5 тысяч проведены при участии опытных педагогов, психологов и врачей-наркологов. На сегодняшний день за наркопреступления задержаны 69 несовершеннолетних, из которых 40 подростков привлечены за сбыт наркотиков, 27 — за хранения в особо крупных размерах, 2 — за рекламу и пропаганду наркотиков. Следует отметить, что из числа задержанных 52 мальчика и 17 девочек.

— Уважаемые родители и законные представители! Вас должны особо насторожить: внезапное появление денег или дорогостоящих вещей, скрытность в телефоне и переписке, сомнительные скриншоты различных объектов. Реальные признаки наркоборота, прежде всего, это — свертки, пакетики, изоленты, электронные весы и иные предметы. Следует обратить внимание на окружение подростка, его досуг. Интересуйтесь аккаунтом, на кого он подписан в социальных сетях и с кем поддерживает доверительные отношения в мессенджерах. МВД напоминает: уголовная ответственность за совершение наркопреступлений наступает с 16-летнего возраста. Принимайте активное участие в правовом воспитании детей, — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

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