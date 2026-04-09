Школьная форма-2026: что можно выбирать родителям, а что запрещено

В Казахстане напомнили о требованиях к обязательной школьной форме в организациях среднего образования. Система обучения и воспитания в стране носит светский характер.
Школьная форма для мальчиков и девочек подразделяется на повседневную, праздничную и спортивную. При её выборе должны учитываться возраст детей, климатические условия, место проведения занятий, температура в здании и требования безопасности.
Кто определяет фасон школьной формы
Фасон формы выбирает организация образования с участием попечительского совета, родительского комитета и органов школьного самоуправления. Решение утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Изменения также должны согласовываться с указанными советами.
Родители имеют право приобрести форму в любой торговой сети и самостоятельно выбрать производителя. Школам запрещено отдавать предпочтение отдельным компаниям и поставщикам.
На помощь выделят около 23 млрд тенге
Детям из социально уязвимых категорий государство помогает приобрести школьную форму, обувь и учебные принадлежности через фонд «Всеобуч».
Перед началом 2026–2027 учебного года такой поддержкой планируют охватить около 450 тысяч детей. В местных бюджетах на эти цели предусмотрено порядка 23 млрд тенге.
Какие требования предъявляют к форме
На школьной одежде не должно быть фурнитуры и аксессуаров, способных причинить ребёнку травму. Кроме того, в соответствии с правилами, закреплёнными в уставах организаций образования, учащимся запрещается находиться в здании школы в головных уборах.
Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании», родители обязаны соблюдать устав школы и установленные требования к обязательной школьной форме.
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