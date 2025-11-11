Какая будет погода 23 сентября в Костанае и области





В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман. Ветер юго-восточный, от 7 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла, на юге области — до плюс 12.

Днём воздух прогреется до 22–27 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

Ночью ожидается 7–9 градусов тепла, днём — от плюс 22 до плюс 24.

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