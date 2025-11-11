Водителя погрузчика осудили за смертельный наезд на пенсионера в Костанае

В Костанае вынесли приговор водителю спецтехники, совершившему смертельный наезд на пешехода. ДТП произошло 27 апреля на улице Киевской.
36-летний Юрий Голованов на фронтальном погрузчике выравнивал край проезжей части. По версии обвинения, во время движения задним ходом водитель не убедился в безопасности манёвра и сбил 82-летнего Рима Хасанова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
После наезда Голованов самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию, а во время расследования содействовал установлению обстоятельств произошедшего. Вину в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, он признал полностью.
Суд учёл раскаяние подсудимого и наличие у него на иждивении малолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Потерпевшая сторона согласилась с наказанием, предложенным государственным обвинителем.
Юрию Голованову назначили два с половиной года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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