Потерянный чек больше не помешает защитить права покупателя в Казахстане

В Казахстане планируют изменить закон о защите прав потребителей. О предлагаемых поправках рассказал депутат Никита Шаталов, возглавляющий рабочую группу по подготовке законопроекта, передаёт LS.
Одним из главных нововведений станет единый базовый уровень защиты. Если сейчас закон преимущественно регулирует вопросы, связанные с приобретением товаров, то новые требования хотят распространить также на выполнение работ и оказание услуг.
Пункты договоров, которые ущемляют права потребителей, не будут иметь юридической силы. Недобросовестные продавцы и исполнители также не смогут избежать ответственности из-за отсутствия у покупателя чека или условий, прописанных мелким шрифтом.
Ещё одно предложение — введение института омбудсмена по правам потребителей. Он будет консультировать граждан, сообщать государственным органам о системных проблемах, участвовать в разработке правил работы рынков и представлять интересы покупателей в суде.
Предусматривается и дополнительная ответственность продавцов. Если спор можно было решить сразу, но продавец довёл дело до суда, ему придётся выплатить штраф в пользу покупателя.
По словам Никиты Шаталова, закон должен обеспечить реальную защиту потребителей и одновременно установить понятные правила для бизнеса без избыточного давления.
В разработке поправок участвуют эксперты, предприниматели и представители организаций по защите прав потребителей.
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