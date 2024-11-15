Потерянный чек больше не помешает защитить права покупателя в Казахстане





В Казахстане планируют изменить закон о защите прав потребителей. О предлагаемых поправках рассказал депутат Никита Шаталов, возглавляющий рабочую группу по подготовке законопроекта, передаёт LS.

Одним из главных нововведений станет единый базовый уровень защиты. Если сейчас закон преимущественно регулирует вопросы, связанные с приобретением товаров, то новые требования хотят распространить также на выполнение работ и оказание услуг.

Пункты договоров, которые ущемляют права потребителей, не будут иметь юридической силы. Недобросовестные продавцы и исполнители также не смогут избежать ответственности из-за отсутствия у покупателя чека или условий, прописанных мелким шрифтом.

Ещё одно предложение — введение института омбудсмена по правам потребителей. Он будет консультировать граждан, сообщать государственным органам о системных проблемах, участвовать в разработке правил работы рынков и представлять интересы покупателей в суде.

Предусматривается и дополнительная ответственность продавцов. Если спор можно было решить сразу, но продавец довёл дело до суда, ему придётся выплатить штраф в пользу покупателя.

По словам Никиты Шаталова, закон должен обеспечить реальную защиту потребителей и одновременно установить понятные правила для бизнеса без избыточного давления.

В разработке поправок участвуют эксперты, предприниматели и представители организаций по защите прав потребителей.

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