Контроль средней скорости расширят на трассах Казахстана





В Казахстане увеличат количество участков автодорог, на которых действует контроль средней скорости. До конца года оборудование планируют установить ещё на 16 участках республиканских трасс, сообщил на заседании Правительства министр внутренних дел Ержан Саденов.

Сейчас такие комплексы работают на 12 участках общей протяжённостью 2,8 тысячи километров. После расширения системы контроль будет действовать на 28 участках, охватывающих 5,6 тысячи километров дорог.

По данным МВД, на трассах с контролем средней скорости количество ДТП сократилось на 10%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 12%.

В стране также расширяют использование цифровых систем для обеспечения дорожной безопасности. Профильные сервисы объединены на платформе «ТОР». С помощью искусственного интеллекта отслеживают транспортные средства, выявляют водителей, находящихся за рулём более восьми часов, а также угнанные автомобили.

Система «Қорғау» позволяет обнаруживать машины, находящиеся в розыске, автомобили с подложными номерами и нарушителей. Количество автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД увеличилось с 28 тысяч до 32 тысяч.

В МВД сообщили, что в результате принятых мер общее количество ДТП снизилось на 5%, число погибших — на 15%, пострадавших — на 6%.

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