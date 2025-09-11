Драка на глазах у детей произошла в центре Костаная





Драку двух мужчин возле кафе в Сити-центре Костаная сняли очевидцы. Инцидент произошёл 20 сентября на глазах у прохожих и отдыхавших там детей.

Конфликт между 39-летним и 32-летним мужчинами перерос в борьбу на асфальте. После обращения горожан к летнему кафе направили полицейский наряд. Сотрудники полиции пресекли конфликт и доставили обоих участников в отдел.

Мужчин привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей — около 86,5 тысячи тенге — либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и не допускать конфликтов, нарушающих спокойствие окружающих.

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