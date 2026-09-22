Haval H6 PHEV уже в продаже в Костанае

Haval H6 PHEV — первый гибрид компании GWM — уже доступен для покупки в Костанае. Новая версия популярного кроссовера сочетает гибридную силовую установку, полный привод и современные технологии, предлагая комфортный автомобиль как для города, так и для дальних поездок.
До 100 км автомобиль способен проехать на электротяге, а общий запас хода достигает 1043 км. Это позволяет использовать H6 PHEV для ежедневных городских поездок, а также комфортно отправляться в дальние путешествия без частых остановок в пути.
Кроссовер получил просторный салон и практичный багажник объёмом 407 литров, который при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1445 литров. Дорожный просвет составляет 170 мм, а топливный бак рассчитан на 55 литров.
Отдельное внимание — гарантии: 6 лет на автомобиль и 8 лет на аккумуляторную батарею.
Теперь познакомиться с Haval H6 PHEV можно лично — автомобили уже в продаже в дилерском центре Haval Kostanay. Специалисты расскажут об особенностях гибридной системы, комплектациях и условиях приобретения.
Новинка уже ждёт своих владельцев в Haval Kostanay. Приезжайте познакомиться с H6 PHEV вживую, узнать больше о его возможностях и выбрать подходящую комплектацию.
Ул. Дощанова 55
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