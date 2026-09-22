Тепло дадут раньше октября: какие регионы начнут отопительный сезон

В северных и восточных областях Казахстана отопительный сезон планируют начать до 1 октября. Сроки будут зависеть от погодных условий. О подготовке к осенне-зимнему периоду на заседании Правительства рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.
В Павлодарской области отопительный сезон начался 14 сентября. В остальных северных и восточных регионах тепло будут подавать с учётом температуры воздуха.
Для прохождения зимы на энергоисточниках сформированы запасы в объёме 4,9 млн тонн угля и 127 тысяч тонн мазута. Также подготовлена необходимая база пускового оборудования.
Продолжается ремонт энергетических объектов. К настоящему времени работы завершены на четырёх энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах.
Кроме того, модернизировано 17 тысяч километров линий электропередачи. Ремонт девяти подстанций находится на завершающей стадии.
Готовность республиканских теплосетей оценивается в 97%. Из запланированных 377 километров сетей отремонтировано 366 километров.
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