Тепло дадут раньше октября: какие регионы начнут отопительный сезон





В северных и восточных областях Казахстана отопительный сезон планируют начать до 1 октября. Сроки будут зависеть от погодных условий. О подготовке к осенне-зимнему периоду на заседании Правительства рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.

В Павлодарской области отопительный сезон начался 14 сентября. В остальных северных и восточных регионах тепло будут подавать с учётом температуры воздуха.

Для прохождения зимы на энергоисточниках сформированы запасы в объёме 4,9 млн тонн угля и 127 тысяч тонн мазута. Также подготовлена необходимая база пускового оборудования.

Продолжается ремонт энергетических объектов. К настоящему времени работы завершены на четырёх энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах.

Кроме того, модернизировано 17 тысяч километров линий электропередачи. Ремонт девяти подстанций находится на завершающей стадии.

Готовность республиканских теплосетей оценивается в 97%. Из запланированных 377 километров сетей отремонтировано 366 километров.

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