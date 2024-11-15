Когда в Костанае включат отопление: названы предварительные сроки





Школы, детские сады, больницы и поликлиники Костаная планируют начать подключать к отоплению с 25 сентября. В многоквартирные дома тепло намерены подать с 1 октября. Предварительные сроки озвучили на аппаратном совещании в городском акимате.

Окончательное решение будет зависеть от температуры наружного воздуха. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, текущая неделя, согласно прогнозу, будет тёплой. При необходимости социальные учреждения смогут подать заявку на подключение раньше.

«Единственное, детские сады, школы, больницы, объекты здравоохранения — там надо будет посмотреть. Если вам тепло нужно, особенно где детские учреждения, то заранее сейчас заявку подавайте», — сказал Марат Жундубаев.

По информации руководства Костанайской теплоэнергетической компании, запланированные на этот год ремонтные работы завершены. В текущем сезоне удалось закончить двухгодичный проект реконструкции сетей по улице Шақшақ Жәнібек батыра. Работы на улице Тәуелсіздік продолжат в следующем году.

Одновременно в центральной части города компания «ЭПК-forfait» меняет магистральные электрические сети, которые не обновлялись с советских времён. Работы синхронизируют с реконструкцией теплосетей, чтобы избежать повторного вскрытия дороги.

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