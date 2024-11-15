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В Казахстане ужесточили наказание за формальный техосмотр автомобилей

— Сегодня, 13:32
Изображение для новости: В Казахстане ужесточили наказание за формальный техосмотр автомобилей

Сгенерировано ИИ


В Казахстане усилили требования к работе центров технического осмотра и пассажирским перевозкам. О принятых мерах на заседании Правительства рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Теперь операторы техосмотра должны получать специальное разрешение на осуществление своей деятельности. Размер штрафа за нарушения увеличен с 30 до 100 месячных расчётных показателей.

Деятельность организаций и специалистов, которые проводят техосмотр формально, может быть приостановлена на срок до трёх лет.

Усилен контроль и в сфере пассажирских перевозок. Совместно с Министерством внутренних дел, сервисами «Яндекс» и inDrive из эксплуатации вывели около 70 тысяч автомобилей с правым рулём.

В дальнейшем планируется законодательно запретить использование в качестве такси праворульных машин, переоборудованных под левостороннее управление. Также предлагается повысить ответственность агрегаторов пассажирских перевозок.



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