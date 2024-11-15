В Казахстане ужесточили наказание за формальный техосмотр автомобилей

В Казахстане усилили требования к работе центров технического осмотра и пассажирским перевозкам. О принятых мерах на заседании Правительства рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.
Теперь операторы техосмотра должны получать специальное разрешение на осуществление своей деятельности. Размер штрафа за нарушения увеличен с 30 до 100 месячных расчётных показателей.
Деятельность организаций и специалистов, которые проводят техосмотр формально, может быть приостановлена на срок до трёх лет.
Усилен контроль и в сфере пассажирских перевозок. Совместно с Министерством внутренних дел, сервисами «Яндекс» и inDrive из эксплуатации вывели около 70 тысяч автомобилей с правым рулём.
В дальнейшем планируется законодательно запретить использование в качестве такси праворульных машин, переоборудованных под левостороннее управление. Также предлагается повысить ответственность агрегаторов пассажирских перевозок.
Когда в Костанае включат отопление: названы предварительные сроки
Потерянный чек больше не помешает защитить права покупателя в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.