Более 38 километров велодорожек планируют построить в Костанае





Проект строительства велодорожной инфраструктуры в Костанае прошёл государственную экспертизу. Предварительная стоимость работ составляет 1 млрд 828 млн тенге.

Чтобы изучить опыт обустройства велосети, специалисты городского отдела ЖКХ ранее посетили Альметьевск в Татарстане. Этот город считается одним из лидеров России по развитию велосипедной инфраструктуры.

Теперь городским властям предстоит определить источник финансирования проекта. Рассматриваются республиканский и городской бюджеты.

«Сейчас определимся с источником финансирования. Мы надеемся, что это будет республиканский бюджет. Если нет, то мы за счёт городского начнём. В принципе, я думаю, в следующем году уже можно будет больше половины, если не всю работу сделать», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Строительство велоинфраструктуры займёт около восьми месяцев. В городе планируют проложить более 38 километров двухполосных асфальтобетонных дорожек шириной полтора метра.

Велосеть соединит микрорайон Кунай с набережной, охватит центральную часть города и выйдет к бульвару Молодёжи, проспекту Назарбаева, улице Промышленной и озеру Тарелочка.

На всём протяжении маршрутов планируют установить более 500 дорожных знаков, оборудовать парковки и другие необходимые конструкции, а также разместить скамейки и урны.

Председатель общественного объединения «Велосообщество „Костанай“» Наурызбек Бирмагамбетов считает, что появление непрерывных маршрутов сделает передвижение по городу быстрее и удобнее.

«Мне через каждый пешеходный переход переходить — слезать с велосипеда, или можно ехать не останавливаясь несколько километров. Разница ощутимая во времени, комфорте, удобстве», — отметил он.

По словам Наурызбека Бирмагамбетова, ежедневно на дороги города выезжают около 10 тысяч велосипедистов. Он не исключает, что после реализации проекта на велосипеды могут пересесть до 10% жителей.

Сейчас протяжённость велодорожек в Костанае составляет около 7,5 километра. Существующие участки планируют объединить с новой сетью. Проект реализуют в рамках регионального плана развития экологической культуры по программе «Таза Қазақстан».

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