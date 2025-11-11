Водителю дали условный срок за смертельный наезд на женщину в Лисаковске

Суд Лисаковска рассмотрел уголовное дело о смертельном наезде на пешехода.
ДТП произошло на улице Больничной. Водитель автомобиля при повороте налево во двор сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
Мужчина полностью признал вину. Во время судебного разбирательства потерпевшие попросили назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Подсудимый возместил моральный и материальный ущерб, претензий к нему родственники погибшей не имеют.
Смягчающими обстоятельствами суд признал совершение преступления небольшой тяжести впервые, преклонный возраст подсудимого и положительные характеристики с места жительства. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Водителю назначили два с половиной года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
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