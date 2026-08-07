Распределение образовательных грантов: министр сделал заявление





Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2026–2027 учебный год. Бесплатно обучаться в вузах страны смогут более 75 тысяч абитуриентов.

В 2026 году на конкурс поступило около 127 тысяч заявок — на 14 тысяч больше, чем годом ранее. В министерстве отмечают, что рост числа участников свидетельствует о высоком спросе на высшее образование за счет государственного заказа.

Большинство грантов направили на технические специальности

Государственный образовательный заказ сформировали с учетом долгосрочной потребности экономики в квалифицированных специалистах.

По поручению главы государства 60% грантов выделили на инженерные и технические направления, имеющие ключевое значение для индустриального и технологического развития Казахстана.

Более двух тысяч обладателей грантов в рамках проекта «Серпін» будут обучаться в ведущих университетах северных, восточных и центральных регионов страны. Программа направлена на обеспечение областей востребованными специалистами.

Гранты также предусмотрены для обучения в филиалах зарубежных вузов и иностранных университетах, работающих в Казахстане.

Сохранены квоты для абитуриентов

При распределении грантов учли все предусмотренные законодательством меры государственной поддержки. В их числе:

квоты для абитуриентов из социально уязвимых категорий;

гранты вне конкурса для победителей международных олимпиад;

гранты для победителей крупных спортивных соревнований;

1816 грантов для граждан, прошедших срочную воинскую службу.

Правила проведения конкурса в этом году не изменились.

Где посмотреть результаты конкурса

Ознакомиться со списком обладателей грантов можно на сайте Министерства науки и высшего образования РК.

Электронные свидетельства о присуждении гранта появятся в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования. Зачисление в высшие учебные заведения продлится до 25 августа включительно.

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