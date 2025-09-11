Лук резко подорожал в Костанае: рост оказался самым высоким в стране

За неделю средняя стоимость репчатого лука в Казахстане увеличилась на 2,9%. Самый заметный рост цен зафиксировали в Костанае. По данным Бюро национальной статистики, с 29 июля по 5 августа общий индекс цен на социально значимые продовольственные товары не изменился. При этом стоимость отдельных продуктов заметно колебалась, передает nur.kz
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За неделю огурцы стали дешевле на 2,4%, белокочанная капуста — на 2,1%. Цены на картофель и помидоры снизились на 1,7%.
Репчатый лук, напротив, подорожал в среднем на 2,9%. Это самый значительный недельный рост среди социально значимых продуктов.
В Костанае стоимость лука увеличилась сразу на 13,5%. Далее следуют Павлодар, где рост составил 8,3%, и Жезказган — 7,1%.
В Алматы лук подорожал на 6%, в Шымкенте — на 2,6%, в Астане — на 0,9%.
В нескольких городах цены снизились. В Петропавловске лук подешевел на 3,5%, в Атырау — на 1,8%, в Кызылорде — на 1,2%.
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В годовом выражении средняя стоимость репчатого лука в Казахстане выросла на 23,8%. Сильнее подорожали только картофель — на 32,4% и морковь — на 27,3%.
Лидерами по годовому росту цен на лук стали Петропавловск — 74,1%, Кокшетау — 70% и Тараз — 56,5%. В Шымкенте рост составил 47,6%, в Алматы — 20,2%, в Астане — 10,1%.
Самые высокие средние цены зафиксированы в Петропавловске — 278 тенге за килограмм, Актау — 273 тенге и Жезказгане — 256 тенге. В Астане лук стоит в среднем 218 тенге, в Шымкенте — 194 тенге, в Алматы — 177 тенге.
Средняя цена репчатого лука по Казахстану составляет 200 тенге за килограмм.
@Автор Екатерина Сохарева
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