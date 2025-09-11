До 15 августа: полиция усилила проверки в Костанайской области





В Костанайской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Операция стартовала 15 июля и направлена на предупреждение преступлений и правонарушений, а также укрепление взаимодействия полиции с населением.

Проведено почти 500 рейдов

Сотрудники полиции провели 487 рейдов в местах торговли. Из них 270 проверок прошли на рынках, ещё 217 — в других местах реализации непродовольственных товаров.

«Задержаны 56 лиц без определённого места жительства. Из них 24 помещены в приёмник-распределитель», — сообщил старший инспектор Управления общественной безопасности ДП Костанайской области Каиржан Житьваев.

Выявлено 1766 нарушений

С начала операции полицейские зафиксировали 1766 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах. Все нарушения записываются на видеожетоны сотрудников.

Одного из нарушителей патрульные обнаружили спящим на автобусной остановке. Ещё двух человек в один день нашли в подъездах разных домов. Всех привлекли к административной ответственности.

В полиции напомнили, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено законом и влечёт установленную ответственность.

Задержаны 117 несовершеннолетних

В ходе мероприятия сотрудники полиции задержали 117 несовершеннолетних. В их числе 14 подростков, употреблявших алкоголь, и семь несовершеннолетних, находившихся в развлекательных заведениях без законных представителей.

Одиннадцать подростков поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. Всего выявлено 85 административных правонарушений, совершённых несовершеннолетними.

В полиции пояснили, что найденных ночью на улицах подростков временно направляли в центр адаптации, пока устанавливалось местонахождение их родителей. Там для детей созданы более комфортные условия, чем в отделах полиции.

Операция «Участок» продлится до 15 августа.

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