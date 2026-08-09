ИИ выявил тысячи «нуждающихся»: число получателей АСП сократилось на 31%





В Казахстане искусственный интеллект начали использовать для определения семей, которые действительно нуждаются в адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Седьмой канал».

Оценивать материальное положение заявителей комиссиям помогает специальное мобильное приложение. Во время обследования инспекторы фиксируют геолокацию и делают обязательные фотографии жилья. После этого собранную информацию анализирует искусственный интеллект.

Алгоритм сопоставляет фотографии с данными государственных информационных систем и выявляет возможные несоответствия. В частности, система может определить, отражают ли снимки реальные условия проживания заявителя.

При этом окончательное решение о назначении адресной социальной помощи принимают государственные органы. Использование искусственного интеллекта призвано снизить влияние человеческого фактора, повысить прозрачность проверок и сделать поддержку более адресной.

После внедрения цифрового контроля количество получателей АСП в Казахстане сократилось на 31% — с 78 тысяч до 54 тысяч семей в год.

Как сообщил директор департамента АО «Центр развития трудовых ресурсов» Саяжан Ешанкулов, сейчас используются две модели искусственного интеллекта. Первая анализирует сведения, полученные из государственных баз данных, включая информацию об автотранспорте, недвижимости и материальном положении заявителей. Вторая работает на основе компьютерного зрения и оценивает данные, собранные во время обследования условий проживания семьи.

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