Жара до +44 и сильные дожди: какой будет погода в Казахстане 11–13 августа





С 11 по 13 августа в Казахстане ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, градом и шквалистым ветром. При этом в южных регионах температура воздуха поднимется до +44 градусов.

Где пройдут сильные дожди

Под влиянием атмосферных фронтов в отдельных районах страны прогнозируются дожди с грозами. Возможны град и усиление ветра до шквалистого.

11 августа сильные дожди ожидаются на севере Казахстана, а также в горных районах юго-востока республики.

Преимущественно без осадков будет в центральных и южных регионах страны. На северо-западе, севере и востоке Казахстана ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха по регионам

В дневные часы столбики термометров покажут:

на западе и в центре — от +27 до +39 градусов;

на северо-западе и севере — от +25 до +35 градусов;

на востоке и юго-востоке — от +30 до +42 градусов;

на юге — от +37 до +44 градусов.

Жителям регионов с высокой температурой воздуха рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры пожарной безопасности.

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