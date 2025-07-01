USD 469.93 EUR 541.64 RUB 5.71

Сообщения уходят сами: МВД назвало признаки взлома WhatsApp

— Сегодня, 14:09
ватсап

pixabay.com


Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp. Пользователям рассказали, как распознать взлом и защитить личные данные, сообщает Polisia.kz.

Как понять, что WhatsApp взломали

На возможный взлом могут указывать:

  • появление незнакомых подключённых устройств;
  • отправка сообщений без участия владельца аккаунта;
  • жалобы знакомых на подозрительные просьбы, поступающие от вашего имени;
  • получение SMS-кода подтверждения, который вы не запрашивали;
  • самопроизвольный выход из аккаунта.

В МВД рекомендуют регулярно проверять активные сеансы. Для этого необходимо открыть меню WhatsApp, выбрать раздел «Связанные устройства» и просмотреть список. При обнаружении незнакомого устройства следует нажать на него и выбрать «Выйти».

Как включить дополнительную защиту

Пользователям советуют активировать двухэтапную проверку:

  1. Открыть WhatsApp и перейти в «Настройки».
  2. Выбрать раздел «Аккаунт».
  3. Открыть «Двухэтапную проверку» и нажать «Включить».
  4. Установить шестизначный PIN-код.
  5. Указать электронную почту для восстановления доступа.

Установленный PIN-код нельзя сообщать другим людям.

Что делать при взломе

При обнаружении подозрительной активности необходимо незамедлительно:

  • завершить все активные сеансы в разделе «Связанные устройства»;
  • изменить PIN-код двухэтапной проверки;
  • предупредить контакты о возможном взломе;
  • проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносных программ;
  • обратиться в правоохранительные органы.

В МВД также призвали не передавать посторонним коды подтверждения, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по указанию неизвестных.

Если от знакомого поступило сообщение с просьбой срочно перевести деньги, следует связаться с ним по телефону или другим способом и убедиться, что просьбу действительно отправил владелец аккаунта.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.