Сообщения уходят сами: МВД назвало признаки взлома WhatsApp





Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp. Пользователям рассказали, как распознать взлом и защитить личные данные, сообщает Polisia.kz.

Как понять, что WhatsApp взломали

На возможный взлом могут указывать:

появление незнакомых подключённых устройств;

отправка сообщений без участия владельца аккаунта;

жалобы знакомых на подозрительные просьбы, поступающие от вашего имени;

получение SMS-кода подтверждения, который вы не запрашивали;

самопроизвольный выход из аккаунта.

В МВД рекомендуют регулярно проверять активные сеансы. Для этого необходимо открыть меню WhatsApp, выбрать раздел «Связанные устройства» и просмотреть список. При обнаружении незнакомого устройства следует нажать на него и выбрать «Выйти».

Как включить дополнительную защиту

Пользователям советуют активировать двухэтапную проверку:

Открыть WhatsApp и перейти в «Настройки». Выбрать раздел «Аккаунт». Открыть «Двухэтапную проверку» и нажать «Включить». Установить шестизначный PIN-код. Указать электронную почту для восстановления доступа.

Установленный PIN-код нельзя сообщать другим людям.

Что делать при взломе

При обнаружении подозрительной активности необходимо незамедлительно:

завершить все активные сеансы в разделе «Связанные устройства»;

изменить PIN-код двухэтапной проверки;

предупредить контакты о возможном взломе;

проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносных программ;

обратиться в правоохранительные органы.

В МВД также призвали не передавать посторонним коды подтверждения, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по указанию неизвестных.

Если от знакомого поступило сообщение с просьбой срочно перевести деньги, следует связаться с ним по телефону или другим способом и убедиться, что просьбу действительно отправил владелец аккаунта.

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