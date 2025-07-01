Сообщения уходят сами: МВД назвало признаки взлома WhatsApp

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в WhatsApp. Пользователям рассказали, как распознать взлом и защитить личные данные, сообщает Polisia.kz.
Как понять, что WhatsApp взломали
На возможный взлом могут указывать:
- появление незнакомых подключённых устройств;
- отправка сообщений без участия владельца аккаунта;
- жалобы знакомых на подозрительные просьбы, поступающие от вашего имени;
- получение SMS-кода подтверждения, который вы не запрашивали;
- самопроизвольный выход из аккаунта.
В МВД рекомендуют регулярно проверять активные сеансы. Для этого необходимо открыть меню WhatsApp, выбрать раздел «Связанные устройства» и просмотреть список. При обнаружении незнакомого устройства следует нажать на него и выбрать «Выйти».
Как включить дополнительную защиту
Пользователям советуют активировать двухэтапную проверку:
- Открыть WhatsApp и перейти в «Настройки».
- Выбрать раздел «Аккаунт».
- Открыть «Двухэтапную проверку» и нажать «Включить».
- Установить шестизначный PIN-код.
- Указать электронную почту для восстановления доступа.
Установленный PIN-код нельзя сообщать другим людям.
Что делать при взломе
При обнаружении подозрительной активности необходимо незамедлительно:
- завершить все активные сеансы в разделе «Связанные устройства»;
- изменить PIN-код двухэтапной проверки;
- предупредить контакты о возможном взломе;
- проверить смартфон и компьютер на наличие вредоносных программ;
- обратиться в правоохранительные органы.
В МВД также призвали не передавать посторонним коды подтверждения, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по указанию неизвестных.
Если от знакомого поступило сообщение с просьбой срочно перевести деньги, следует связаться с ним по телефону или другим способом и убедиться, что просьбу действительно отправил владелец аккаунта.
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