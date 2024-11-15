От дронов не скрыться: в Казахстане усилили контроль на дорогах





Полиция Казахстана усиливает контроль за дорожным движением с помощью цифровых технологий. Для выявления нарушений используются беспилотники, мобильные комплексы, системы контроля средней скорости и лазерное оборудование, сообщает Polisia.kz.

Беспилотные летательные аппараты ведут наблюдение за дорогами с воздуха и фиксируют превышение скорости, а также другие грубые нарушения ПДД. Как отмечают в МВД, такие технологии позволяют не только привлекать нарушителей к ответственности, но и быстрее реагировать на опасные ситуации.

Мобильные комплексы, установленные на патрульных автомобилях, способны выявлять нарушения прямо в транспортном потоке. С их помощью полиция фиксирует использование телефона за рулём, превышение скорости, непропуск пешеходов и несоблюдение правил маневрирования.

На загородных трассах применяется контроль средней скорости. Система анализирует время, за которое автомобиль преодолел определённый участок дороги. Сейчас такой контроль действует на 12 основных республиканских направлениях.

Для профилактики аварий также используются лазерные комплексы. Они особенно актуальны в тёмное время суток, при плохой погоде и в ситуациях, когда водитель может уснуть за рулём.

Кроме того, на отдельных участках проводится искусственное сужение проезжей части. Эта мера должна заставить водителей снизить скорость и повысить концентрацию внимания.

По словам заместителя председателя Комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, цифровые решения помогают оперативно устанавливать нарушителей, предупреждать дорожно-транспортные происшествия и повышать безопасность водителей и пассажиров.

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