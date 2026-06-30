Ключи от квартир получат ещё 8,8 тысячи очередников

До конца 2026 года «Отбасы банк» планирует распределить ещё 8 812 кредитных квартир общей стоимостью 130 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.
По её словам, благодаря цифровизации темпы распределения жилья выросли в три раза. За первый год работы «Отбасы банка» в статусе Национального института развития квартиры получили 23,5 тысячи семей.
Ранее акиматы ежегодно распределяли около семи тысяч квартир. Этой работой в общей сложности занимались порядка 700 сотрудников. Сейчас аналогичные процессы в «Отбасы банке» обеспечивают 20 специалистов.
Всего за полтора года при поддержке банка жильём обеспечили 40 тысяч семей, состоящих на учёте.
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