Отказалась принимать новую машину и выиграла суд жительница Костаная





Жительница Костаная приобрела у ТОО автомобиль Chevrolet Onix Premier 2024 года выпуска стоимостью 7,3 млн тенге. До передачи машины покупатель организовала независимую техническую диагностику, которая выявила недостатки, сообщает alau.kz со ссылкой на Верховный суд Республики Казахстан.

Женщина потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, однако продавец отказался удовлетворить претензию. После этого покупатель обратилась в суд.

Суд первой инстанции отказал в иске и обязал женщину принять автомобиль. Она обжаловала решение.

Костанайский областной суд пришёл к выводу, что договор необходимо расторгнуть, а уплаченные за машину деньги — вернуть покупателю. В пользу женщины взыскали 7,3 млн тенге, а также 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

При этом судебная коллегия отказала во взыскании ежемесячных платежей по банковскому займу и неустойки. Суд указал, что автомобиль фактически не был передан покупателю, поскольку она отказалась его принимать из-за выявленных недостатков.

Встречный иск ТОО с требованием обязать женщину принять машину оставили без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

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