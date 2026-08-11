«Заказ» на избиение получил в Telegram житель Костаная

В суде №2 города Костаная вынесли приговор мужчине, обвинённому в причинении физических страданий с особой жестокостью, совершённом по найму.
По материалам дела, подсудимый зарегистрировался в Telegram, чтобы получать незаконный доход за выполнение «заказов» по оказанию физического воздействия на людей.
В конце марта 2026 года владелец одного из аккаунтов поручил мужчине найти потерпевшего и применить к нему насилие. За выполнение задания ему пообещали от 100 до 200 долларов.
Установив местонахождение потерпевшего, подсудимый совместно с неустановленными лицами нанёс ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. После выполнения «заказа» мужчина получил 100 долларов.
В суде подсудимый полностью признал вину и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевший сообщил, что претензий не имеет, и также просил строго не наказывать обвиняемого. Государственный обвинитель настаивал на четырёх годах лишения свободы.
Суд учёл признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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