До 100 тысяч тенге: сколько стоит собрать ребёнка в школу в Костанае

В Костанае активно работает школьный базар. Родителям предлагают форму, обувь, рюкзаки и канцелярские принадлежности — всё необходимое к началу нового учебного года.
Одни покупатели приобретают товары в разных магазинах, сравнивая цены, другие предпочитают собрать ребёнка в одном месте. По словам постоянных посетителей базара, стоимость школьной одежды по сравнению с прошлым годом почти не изменилась.
Жительница Костаная Людмила Сапакова рассчитывает потратить на подготовку ребёнка около 100 тысяч тенге. Костюм обошёлся семье в 25 тысяч, ещё 20 тысяч заплатили за три рубашки — белую, чёрную и голубую. Впереди остаётся покупка обуви.
Продавцы отмечают, что для мальчиков родители чаще выбирают классические костюмы. Жилеты и кардиганы пользуются меньшим спросом. Девочкам обычно покупают блузки, юбки и сарафаны, а на зиму — брюки.
Стоимость сарафанов и юбок начинается от 6,5 тысячи тенге. Брюки продают по цене от 7,5 до 8,5 тысячи. Итоговая сумма зависит от размера: одежда для подростков стоит дороже.
— Недавно полностью собрали комплект: две блузки, юбку, брюки и сарафан. Получилось примерно 35–40 тысяч тенге, — рассказала продавец Аягоз Елева.
Наиболее востребована форма в синих оттенках. Также представлена одежда чёрного и бордового цветов и модели в клетку — в некоторых школах Костаная придерживаются такой цветовой гаммы.
Среди выпускниц спросом пользуется форма так называемого советского образца с белыми фартуками. Такой комплект стоит около девяти тысяч тенге.
Отдельная статья расходов — канцелярские товары. Набор принадлежностей для ученика младших классов по школьному списку обойдётся примерно в 10 тысяч тенге. Это на две-три тысячи дороже, чем год назад. Для старшеклассника потребуется меньше принадлежностей — в среднем на пять-шесть тысяч тенге.
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