Не придётся договариваться с каждым: в Казахстане вводят новый механизм для должников

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка изменило правила урегулирования просроченной задолженности физических лиц, сообщает LS.
Коллекторские агентства смогут участвовать в процедуре коллективного урегулирования, если им передали права требования по банковским займам или микрокредитам.
Новый механизм позволит объединить в рамках одной процедуры просроченные обязательства гражданина перед двумя и более кредиторами. Ими могут быть банки, микрофинансовые и коллекторские организации. Речь идёт о беззалоговых потребительских займах и микрокредитах.
Подать заявление заёмщик сможет через специальную платформу. В рассмотрении примут участие сразу все его кредиторы. Таким образом, должнику не придётся отдельно договариваться с каждой организацией об изменении условий выплат.
Воспользоваться механизмом смогут граждане, просрочка которых перед двумя и более кредиторами превышает 90 календарных дней. При этом их долги не должны были проходить такую процедуру в течение последних 12 месяцев. Также на момент обращения в отношении заёмщика не должно быть возбуждено дело о восстановлении платёжеспособности или банкротстве.
Наличие судебного решения, исполнительной надписи нотариуса или открытого исполнительного производства не станет препятствием для участия в коллективном урегулировании. Однако должнику придётся возместить расходы на исполнительные действия и оплатить услуги частного судебного исполнителя.
Новые правила вступят в силу 22 августа 2026 года.
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