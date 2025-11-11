Новые тарифы на тепло утвердили в Костанае: кто с 1 сентября будет платить больше

Департамент по регулированию естественных монополий Костанайской области рассмотрел заявку ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на изменение тарифа до окончания срока его действия.
Заявка на пересмотр стоимости услуг по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии поступила в уполномоченный орган 1 июля 2026 года. Для её объективного рассмотрения у предприятия запросили дополнительную информацию.
При анализе тарифной сметы была пересмотрена среднемесячная заработная плата административного и производственного персонала. С учётом статистических данных за 2025 год её размер увеличен с 314 008 до 380 895 тенге. Также актуализирована стоимость товарного газа, приобретаемого у Костанайского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq».
Новый тариф начнёт действовать с 1 сентября 2026 года.
При этом для населения стоимость тепловой энергии останется без изменений — 4 688,68 тенге за гигакалорию без учёта НДС. Для остальных потребителей и бюджетных организаций тариф в среднем увеличится на 17,5%.
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