Миллионы данных казахстанцев оказались в даркнете? В министерстве ответили на сообщения об утечке

Министерство проводит проверку информации о предполагаемой утечке персональных данных граждан Казахстана и их размещении в даркнете.
Совместно с профильными службами специалисты анализируют опубликованные образцы данных и устанавливают возможный источник их происхождения.
На данный момент сведения о взломе информационных систем электронного правительства и получении базы непосредственно из eGov не подтверждены.
В ведомстве отметили, что часть распространяемой информации не соответствует структуре и формату данных электронного правительства. В частности, на eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют другой формат. Заявление пользователя даркнета о происхождении базы само по себе не доказывает факт взлома портала.
Техническая проверка продолжается. Дополнительную информацию опубликуют после её завершения.
Казахстанцам рекомендуют не сообщать посторонним SMS-коды, пароли и данные ЭЦП, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать разные пароли для различных сервисов.
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