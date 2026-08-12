Пьяные за рулём и телефоны в руках: 356 нарушений выявили за день в Костанайской области

356 нарушений за один день выявили на дорогах Костанайской области
В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Уже в первый день полицейские пресекли 356 административных правонарушений.
Среди них:
- 7 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения;
- 113 случаев неиспользования ремней безопасности;
- 60 фактов использования телефона за рулём;
- 4 случая незаконной перевозки пассажиров;
- 25 нарушений правил перевозки пассажиров.
Кроме того, 13 автомобилей водворили на специализированную стоянку.
В полиции подчеркнули, что главная цель мероприятия — предупреждение аварий и формирование ответственного поведения водителей.
Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, пристёгиваться, не пользоваться телефоном за рулём и не садиться за руль в состоянии опьянения.
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