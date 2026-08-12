Пьяные за рулём и телефоны в руках: 356 нарушений выявили за день в Костанайской области





356 нарушений за один день выявили на дорогах Костанайской области

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Уже в первый день полицейские пресекли 356 административных правонарушений.

Среди них:

7 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения;

113 случаев неиспользования ремней безопасности;

60 фактов использования телефона за рулём;

4 случая незаконной перевозки пассажиров;

25 нарушений правил перевозки пассажиров.

Кроме того, 13 автомобилей водворили на специализированную стоянку.

В полиции подчеркнули, что главная цель мероприятия — предупреждение аварий и формирование ответственного поведения водителей.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, пристёгиваться, не пользоваться телефоном за рулём и не садиться за руль в состоянии опьянения.

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