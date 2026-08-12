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Пьяные за рулём и телефоны в руках: 356 нарушений выявили за день в Костанайской области

— Сегодня, 13:23
Изображение для новости: Пьяные за рулём и телефоны в руках: 356 нарушений выявили за день в Костанайской области

356 нарушений за один день выявили на дорогах Костанайской области

В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Уже в первый день полицейские пресекли 356 административных правонарушений.

Среди них:

  • 7 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения;
  • 113 случаев неиспользования ремней безопасности;
  • 60 фактов использования телефона за рулём;
  • 4 случая незаконной перевозки пассажиров;
  • 25 нарушений правил перевозки пассажиров.

Кроме того, 13 автомобилей водворили на специализированную стоянку.

В полиции подчеркнули, что главная цель мероприятия — предупреждение аварий и формирование ответственного поведения водителей.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, пристёгиваться, не пользоваться телефоном за рулём и не садиться за руль в состоянии опьянения.



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