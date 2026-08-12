«Спросите. Мы рядом»: жители Костанайской области могут задать вопросы полиции в Threads

Сотрудники отдела полиции Костанайского района информируют жителей о проведении акции «Спросите. Мы рядом».
Она проходит на официальной странице Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана в социальной сети Threads. Перейти на страницу можно с помощью QR-кода. Информационные материалы с ним полицейские разместили в общественных местах.
Акция направлена на повышение доверия населения к органам внутренних дел, обеспечение открытого взаимодействия с гражданами, а также своевременное оказание правовой, психологической и социальной помощи.
Пользователи могут задать сотрудникам полиции интересующие вопросы, получить необходимую информацию и узнать о мерах государственной поддержки. Особое внимание уделяется помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Миллиарда не хватает: власти Костаная запросили дополнительное финансирование
Долгожданную школу откроют к 1 сентября в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.