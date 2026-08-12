«Спросите. Мы рядом»: жители Костанайской области могут задать вопросы полиции в Threads





Сотрудники отдела полиции Костанайского района информируют жителей о проведении акции «Спросите. Мы рядом».

Она проходит на официальной странице Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана в социальной сети Threads. Перейти на страницу можно с помощью QR-кода. Информационные материалы с ним полицейские разместили в общественных местах.

Акция направлена на повышение доверия населения к органам внутренних дел, обеспечение открытого взаимодействия с гражданами, а также своевременное оказание правовой, психологической и социальной помощи.

Пользователи могут задать сотрудникам полиции интересующие вопросы, получить необходимую информацию и узнать о мерах государственной поддержки. Особое внимание уделяется помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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