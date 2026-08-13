Застрелил жену: костанайцу вынесли приговор

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор жителю Костаная, обвинённому в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Трагедия произошла в марте 2026 года. Как установил суд, мужчина выяснял отношения с бывшей женой на почве ревности. Во время конфликта он дважды выстрелил в неё из охотничьего карабина. Женщина скончалась на месте.
После произошедшего мужчина покинул место преступления, а затем самостоятельно пришёл в полицию и написал явку с повинной.
В судебном заседании подсудимый признал вину. Государственный обвинитель просил назначить ему 14 лет лишения свободы, потерпевшая сторона настаивала на максимальном наказании.
Суд учёл явку с повинной и чистосердечное раскаяние как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гражданский иск удовлетворён частично. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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