Костанайскую блогершу ждёт суд из-за нецензурного слова в Instagram





Блогер Гульмира из Костаная рассказала, что в отношении неё составили административный протокол после публикации рилса в Instagram. Причиной стали дважды прозвучавшее в видео нецензурное слово.

По словам девушки, 10 августа к ней приехал участковый. На следующий день она отправилась в районный отдел полиции, где ей разъяснили ситуацию и составили протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК — «Мелкое хулиганство».

Гульмира подчеркнула, что не пыталась никого оскорбить или унизить. По её словам, нецензурное выражение прозвучало как слово-паразит во время рассказа.

— Я никого не оскорбляла, ничью честь и достоинство не задевала. Просто рассказала историю и использовала это слово для связки речи, — пояснила блогерша.

Девушка сообщила, что дело будет рассматривать суд. По указанной статье предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Окончательное решение примет суд.

После случившегося Гульмира призвала других костанайских блогеров внимательнее следить за словами, которые звучат в публикациях и видеороликах.

— С такой ситуацией я столкнулась впервые. Я не знала, что это слово нельзя употреблять даже для связки речи. Но незнание закона не освобождает от ответственности, — отметила она.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей Instagram. Некоторые подписчики поддержали наказание за нецензурную лексику в социальных сетях. По их мнению, мат стал звучать слишком часто, в том числе в контенте, который могут увидеть дети.

— Пока будут наказывать, маты уйдут. Сейчас невозможно зайти в социальные сети или YouTube — сплошной мат. Перед детьми уже стыдно: им говоришь, что материться нельзя, а вокруг это воспринимают как норму, — написала одна из пользовательниц.

Другие комментаторы признались, что тоже иногда используют ненормативную лексику, но стараются заглушать её при монтаже. Одна из подписчиц отметила, что мат со стороны блогеров воспринимается как неуважение к аудитории.

Некоторых пользователей заинтересовало, как полиция отслеживает подобные публикации среди тысяч аккаунтов.

Нашлось место и для юмора. Один из комментаторов предложил заменять нецензурные слова названиями цветов:

— Теперь все маты заменяем на названия цветов: «А ну, ромашка, василькуй отсюда, а то сейчас как затюльпаню».

Также подписчики обратили внимание на распространение нецензурной лексики среди детей и призвали привлекать к ответственности не только отдельных пользователей, а всех нарушителей.

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