Мобильные переводы под контролем: кому нужно ответить налоговой за 30 дней





Казахстанцам начали поступать сообщения от налоговых органов из-за операций по личным банковским счетам. Однако получение такого письма ещё не означает начисление штрафа или блокировку карты, сообщает inbusiness.kz

С 1 января 2026 года в Казахстане действуют новые критерии выявления признаков предпринимательской деятельности по мобильным переводам. Сведения передаются в налоговые органы, если одновременно соблюдены три условия:

деньги поступают на личный банковский счёт;

в течение каждого из трёх последовательных месяцев переводы приходят от 100 и более разных людей;

общая сумма поступлений за этот период превышает 12 минимальных заработных плат.

В 2026 году 12 МЗП составляют 1 миллион 20 тысяч тенге. Критерии утверждены приказом министра финансов от 12 ноября 2025 года №698.

Разовые переводы, например подарки на день рождения или свадьбу, сами по себе под контроль не подпадают. Система учитывает регулярность поступлений, количество отправителей и общую сумму за три месяца.

Банки передают сведения в органы государственных доходов ежеквартально — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Письмо и уведомление — не одно и то же

На первом этапе налоговая направляет гражданину информационное извещение о возможных признаках получения предпринимательского дохода. Оно носит предупредительный характер и не требует обязательного ответа.

Если человек действительно занимается предпринимательской деятельностью, ему рекомендуют легализовать доход: зарегистрировать бизнес при необходимости, представить налоговую отчётность и исполнить налоговые обязательства.

В дальнейшем налоговые органы могут провести камеральный контроль. Если будут выявлены расхождения, гражданину направят уже официальное уведомление. На его исполнение отводится 30 рабочих дней со дня, следующего за датой вручения.

При согласии с выводами налоговой необходимо представить соответствующую отчётность. Если человек не согласен, он может направить письменное пояснение и приложить документы, подтверждающие личный характер переводов: чеки, справки и другие доказательства.

В пояснении следует указать сведения о гражданине и налоговом органе, номер и дату уведомления, причины несогласия, а также перечислить приложенные документы.

Если официальное уведомление останется без ответа или представленные доводы не подтвердятся, налоговые органы могут принять дальнейшие меры, предусмотренные законодательством.

При этом само попадание счёта под установленные критерии не является основанием для его блокировки. Приостановить расходные операции могут только при неисполнении официального уведомления, направленного по результатам камерального контроля. Об этом говорится в разъяснении Министерства финансов РК.

Полную статистику по количеству направленных писем, выявленным доходам и регионам в КГД пока не раскрыли. В ведомстве объяснили это тем, что сроки представления налоговой отчётности за текущие периоды ещё не наступили.

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