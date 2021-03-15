15-летний подросток нанёс ранения лицеисту. В полиции рассказали подробности происшествия

Полицией начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
13 марта в детскую областную больницу доставлен несовершеннолетний 15-летний подросток, которому были нанесены телесные повреждения. Факт ранения подростка подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области отвечая на запрос СМИ пояснили , что полицией установлен 15-летний подросток, который в результате конфликта нанес подростку непроникающее ранение.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»
Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.
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