Учащийся лицея с колотыми ранами доставлен в костанайскую больницу

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Как стало известно alau.kz в Костанайскую детскую областную больницу в минувшую субботу, 13 марта, был доставлен подросток с ранениями.
Факт ранения подростка подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
«Подросток 2005 года рождения, учащийся 8 класса частного костанайского лицея. Поступил 13 марта в 21.40. Доставлен медиками станции скорой неотложной медпомощи. Произошёл конфликт с подростками. Диагноз — колотые раны брюшной стенки. Не проникающие ранения. Проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. На данный момент ребенок находится в отделении хирургии. Состояние стабильное, средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе управления.
Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
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