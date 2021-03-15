Учащийся лицея с колотыми ранами доставлен в костанайскую больницу

Как стало известно alau.kz в Костанайскую детскую областную больницу в минувшую субботу, 13 марта, был доставлен подросток с ранениями.

Факт ранения подростка подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

«Подросток 2005 года рождения, учащийся 8 класса частного костанайского лицея. Поступил 13 марта в 21.40. Доставлен медиками станции скорой неотложной медпомощи. Произошёл конфликт с подростками. Диагноз — колотые раны брюшной стенки. Не проникающие ранения. Проведена лапароскопия, ревизия брюшной полости. На данный момент ребенок находится в отделении хирургии. Состояние стабильное, средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе управления.

Мы направили запрос в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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