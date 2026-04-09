Бизнесу придётся платить больше: как повышение МЗП увеличит расходы работодателей





Повышение минимальной заработной платы может увеличить не только расходы на зарплаты, но и связанные с ними обязательные платежи. По мнению эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, для бизнеса это станет дополнительной нагрузкой — особенно на фоне адаптации к изменениям налогового законодательства.

«Бизнес еще не отошел от налогов и налоговой нагрузки, которая и так увеличилась. При этом всю заработную плату и налоги с нее платит работодатель. Неважно, как они у нас делятся: часть налогов нужно удержать у работника, часть — нет. Это, конечно, очередная нагрузка на бизнес», — сказал Казанцев в беседе с Digital Business.

По оценке правительства, для повышения зарплат примерно 1,8 млн человек потребуется около 426 млрд тенге дополнительных расходов на фонд оплаты труда.

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