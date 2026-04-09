Сколько стоит рабочий час при минимальной зарплате: примерный расчёт





В Казахстане продолжают обсуждать повышение минимальной заработной платы. Среди возможных вариантов называют 100 и 110 тысяч тенге. Точная сумма пока не утверждена: необходимые процедуры ещё продолжаются, сообщает digitalbusiness.kz

Ранее министр труда Аскарбек Ертаев пояснял, что минимальная зарплата — это не показатель стоимости жизни, а установленный законом порог, ниже которого работодатель не может платить сотруднику.

«Мы много раз уже объясняли, что минимальная заработная плата — это не тот показатель, который должен измеряться стоимостью жизни. Это минимальный порог, ниже которого работодателю просто запрещено выплачивать заработную плату», — заявил министр.

По словам Ертаева, минимальную зарплату получают около 400 тысяч казахстанцев. При этом не все из них работают полный день: министр привёл в пример занятость по два-три часа в день. Он также отметил, что для нормальной покупательской способности доход должен быть не ниже медианной зарплаты.

Посчитаем, сколько будет приходиться на один рабочий час, если взять для примера трёхчасовой рабочий день и 24 рабочих дня в месяц. Это условный расчёт: при таком графике получится 72 часа занятости.

При МЗП 85 000 тенге:

72 часа в месяц;

около 1 181 тенге за час;

85 000 тенге в месяц.

При МЗП 110 000 тенге:

72 часа в месяц;

около 1 528 тенге за час;

110 000 тенге в месяц.

При одинаковом графике расчётная сумма за час вырастет примерно на 347 тенге. Это лишь пример на основе озвученного министром графика, а не установленная почасовая ставка. Расчёт также предполагает, что работодатель соблюдает требования закона.

МЗП в размере 110 тысяч тенге пока остаётся одним из обсуждаемых вариантов.

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