Сколько стоит рабочий час при минимальной зарплате: примерный расчёт

В Казахстане продолжают обсуждать повышение минимальной заработной платы. Среди возможных вариантов называют 100 и 110 тысяч тенге. Точная сумма пока не утверждена: необходимые процедуры ещё продолжаются, сообщает digitalbusiness.kz
Ранее министр труда Аскарбек Ертаев пояснял, что минимальная зарплата — это не показатель стоимости жизни, а установленный законом порог, ниже которого работодатель не может платить сотруднику.
«Мы много раз уже объясняли, что минимальная заработная плата — это не тот показатель, который должен измеряться стоимостью жизни. Это минимальный порог, ниже которого работодателю просто запрещено выплачивать заработную плату», — заявил министр.
По словам Ертаева, минимальную зарплату получают около 400 тысяч казахстанцев. При этом не все из них работают полный день: министр привёл в пример занятость по два-три часа в день. Он также отметил, что для нормальной покупательской способности доход должен быть не ниже медианной зарплаты.
Посчитаем, сколько будет приходиться на один рабочий час, если взять для примера трёхчасовой рабочий день и 24 рабочих дня в месяц. Это условный расчёт: при таком графике получится 72 часа занятости.
При МЗП 85 000 тенге:
- 72 часа в месяц;
- около 1 181 тенге за час;
- 85 000 тенге в месяц.
При МЗП 110 000 тенге:
- 72 часа в месяц;
- около 1 528 тенге за час;
- 110 000 тенге в месяц.
При одинаковом графике расчётная сумма за час вырастет примерно на 347 тенге. Это лишь пример на основе озвученного министром графика, а не установленная почасовая ставка. Расчёт также предполагает, что работодатель соблюдает требования закона.
МЗП в размере 110 тысяч тенге пока остаётся одним из обсуждаемых вариантов.
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