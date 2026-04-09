Закуп лекарств на 2027 год начали раньше срока

В Министерстве здравоохранения Казахстана обсудили обеспечение пациентов лекарствами и медицинскими изделиями. Заседание Общественного совета прошло с участием руководства ведомства и ТОО «СК-Фармация».
По данным Единого дистрибьютора, система охватывает более 2 тысяч наименований препаратов для 1 875 медицинских организаций. Лекарственное обеспечение рассчитано более чем на 2 миллиона пациентов.
Совокупная экономия бюджета за 2024–2026 годы превысила 195 млрд тенге. В том числе на закупе препаратов на 2026 год сэкономили 70 млрд тенге. Также снизились цены на 66 лекарственных средств казахстанского производства.
Закуп лекарств и медицинских изделий на 2027 год стоимостью 662,1 млрд тенге начали на три месяца раньше. Поставки препаратов на склады планируют начать в декабре, а отгрузку в медицинские организации — с 5 января.
На заседании также сообщили, что доля отечественных производителей в закупках достигла 35%. При централизованной закупке медицинской техники цены снизились на 30%.
По итогам обсуждения члены Общественного совета дали рекомендации. Среди приоритетов — прозрачность закупок и доступность лекарственной помощи.
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